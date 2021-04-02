"В пятницу 2 апреля авиакомпания "Белавиа" выполнила первый рейс по маршруту Минск-Калининград-Минск после более чем годового перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В Калининград прибыло 44 пассажира, столько же отправились рейсом в столицу Белоруссии. Полеты по маршруту будут выполняться один раз в неделю" , — говорится в пресс-релизе.

Рейс из Минска стал первым международным регулярным рейсом в 2021 году в аэропорту "Храброво". Ранее начали выполняться чартерные рейсы в Турцию. Регулярное сообщение между Калининградом и Минском было прервано 23 марта 2020 года в связи с коронавирусом.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам работы в 2020 году аэрокомплекс снизил пассажиропоток на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2 млн 117,931 тыс. человек.