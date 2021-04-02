"В настоящее время правительство Калининградской области совместно с холдингом "РЖД" прорабатывает несколько вариантов организации туристических маршрутов на паровозной тяге. Эти ретро-поездки позволят жителям и гостям области узнать много нового о культурно-историческом и природном наследии региона", — отметили в министерстве.

Эта работа идет в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между региональным Минтуризма и компанией "РЖД Тур". Основная цель сотрудничества — развитие туристического потенциала области на основе уникальных железнодорожных туров и ретро-движения.

В свою очередь, на Калининградской железной дороге "Интерфаксу" сообщили, что "РЖД Тур" уже развивает такие поездки в других регионах России, где они пользуются популярностью. Но при их организации приходится решать многочисленные технические вопросы, как например, заправка паровозов водой в достаточных объемах, поиск старых пассажирских вагонов и другие.

"На сегодня в Калининградской области нет на отстое старых паровозов, которые можно было бы использовать в данном проекте. И потому идет поиск техники по всей сети РЖД, затем будет решаться вопрос ее доставки в регион. Есть и другие проблемы. Но работа над проектом идет", — отметил собеседник агентства.