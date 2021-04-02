"В первом квартале 2021 года услугами поездов "Таврия" воспользовалось свыше 380 тыс. человек. В первом квартале 2020 года было перевезено более 220 тыс. пассажиров", — говорится в ответе компании на запрос агентства.

ГСЭ объясняет взрывной рост пассажиропотока увеличением количества направлений с двух до девяти.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

ГСЭ в 2019 году обратился в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получил одобрение и запустил поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года: из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. ГСЭ в январе 2020-го подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

В течение 2020 года компания расширила географию поездок в Крым, а также запустила рейс Москва-Адлер. В прошлом году поезда "Таврия" ГСЭ перевезли более 1,25 млн пассажиров.

В 2021 году компания продолжает открывать новые рейсы.