"Два года подряд, в 2019-м и 2020-м, Москва одерживает победу в ключевой номинации World Travel Awards. Причем в прошлом году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии. И как действующий обладатель главного приза российская столица вновь будет принимать гранд-финал — итоговую церемонию награждения", — привели слова Сергуниной в пятницу в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Москва представлена в номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе", "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе", "Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе", "Лучшее направление для сити-брейка в Европе".

Кроме того, за победу в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" поборется столичный комитет по туризму.

Проголосовать можно на официальном сайте премии до 14 июля. Церемония награждения победителей европейского этапа премии, как ожидается, пройдет в Уфе 15 сентября 2021 года, а гранд-финал состоится в Москве в конце года.

Международная премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Ежегодно она вручается более чем в 100 номинациях. На европейском этапе в 2020 году Москва выиграла в двух номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город" и "Лучшее направление для изучения культурного наследия в Европе".