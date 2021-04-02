"На майские праздники, в период с 1 по 10 мая, ожидается более 60 тыс. человек, единовременно на курорте будут находиться около 15 тыс. гостей, заполняемость организованного сектора составит 85%", — написал Богодистов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что в течение марта в Геленджике также был зафиксирован повышенный турпоток. В апреле в отелях и санаториях уже забронировано 74% номерного фонда.

"Не только на выходных, а круглую неделю наблюдали много прогуливающихся гостей. Дал поручение заместителю, который курирует санаторно-курортный комплекс, разработать четкий алгоритм подсчета и неорганизованных отдыхающих", — отметил Богодистов.

В настоящее время, отметил глава курорта, в Геленджике уже началась подготовка к ежегодному карнавалу, который традиционно проводится в первые выходные дни июня и открывает летний курортный сезон.

"Работу над организацией праздника начали в надежде на послабление ограничительных мер, верим, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе", — написал Богодистов.

По предварительным данным, в 2021 оду праздник открытия сезона продлится с 5 по 12 июня. Все дни в городе будут работать артисты уличных театров. Планируется организовать шесть сценических площадок. "Отдельное внимание в этом году уделим представлению творческих сил округов. По другому будет двигаться карнавальная колона. Конструкцию сцены заказываем более масштабную", — сообщил мэр.