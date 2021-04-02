Старший вице-президент United по воздушным перевозкам Брайан Куигли уведомил сотрудников в четверг, что компания начнет с найма порядка 300 пилотов, получивших предварительные предложения о работе или повышении квалификации в прошлом году, до временного прекращения набора персонала.

"Учитывая расширение вакцинации и тенденцию к росту спроса на путешествия, я рад сообщить, что United возобновит процесс найма пилотов", — говорится в письме сотрудникам авиакомпании, которое приводит газета The New York Times.

С сентября прошлого года около 1 тыс. пилотов United вышли на пенсию или взяли отпуск за свой счет, сказал Куигли, добавив, что количество пилотов, которые потребуются авиакомпании, будет зависеть о того, насколько быстро восстановится спрос.

Главный исполнительный директор United Скотт Кирби сообщил на конференции в среду, что внутренний спрос на поездки с целью отдыха практически полностью восстановился.

Активная вакцинация от COVID-19 способствует восстановлению туристической активности в мире, и спрос на авиаперелеты растет.

Другие авиаперевозчики также начинают испытывать необходимость в дополнительном персонале, особенно пилотах, профессиональная подготовка которых требует больших затрат и времени, отмечает телеканал CNBC.

В прошлом месяце Spirit Airlines Inc. объявила о возобновлении найма пилотов и бортпроводников. Другие бюджетные авиакомпании — Allegiant Air и Sun Country Airlines — в этом году также планируют нанять новых сотрудников.

Американская авиакомпания Delta Air Lines Inc. в среду сообщила, что с 1 мая отменит запрет на заполнение средних кресел в самолетах, действующий уже более года. Согласно оценкам компании, к этому времени порядка 65% пассажиров, летавших самолетами Delta в 2019 году, получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.