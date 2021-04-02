Согласно сообщению компании, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Для перевозки будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 777-300ER.

Загрузка первого рейса в эконом-классе составила 99%, сообщили в компании.

"Граждане России могут въезжать на территорию Сейшельских островов без ограничений, виза не нужна. Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута", — отметили в "Аэрофлоте".

Правительство РФ сообщило об открытии полетов на Сейшелы в ноябре. Разрешенная частота — до двух рейсов в неделю для каждой стороны. До пандемии "Аэрофлот" не выполнял рейсы на Сейшелы.