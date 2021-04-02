В ближайшее время документ будет опубликован на сайте правительства РФ.

Предыдущая редакция постановления правительства содержала пункт, который регламентировал размещение в гостиницах детей в возрасте до 14 лет: с 1 января 2021 года это стало возможным только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу. Родители или законные представители вправе предоставить такое согласие не на каждую конкретную поездку, а один раз до достижения ребенком возраста 18 лет.

Эта норма вызвала возмущение о представителей турбизнеса, которые назвали требование нотариальных доверенностей "избыточным" и "серьезно вредящим организованному туризму".

Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.

"Решение об связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребёнок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками. Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат", — говорится в пояснительной записке.