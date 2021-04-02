Для этого в регионе возобновили акцию «Weekend на Урале: легко, как три, четыре, пять».

"Мы используем все возможности, чтобы преодолеть последствия ограничений в сфере гостеприимства Среднего Урала и привлечь как можно больше гостей. Акция проходит совместно с крупнейшими отелями региона (...) и будет действовать в течение всего года", — приводятся в сообщении департамента слова исполняющей обязанности директора Центра развития туризма Свердловской области Надежды Шестаковой.

По ее словам, на сегодня в списке числятся 20 организаций, а путешественникам также предлагают по выходным дням насыщенные экскурсионные программы и "приятные бонусы".

Проект направлен на популяризацию туризма, он проходит при поддержке правительства и министерства инвестиций и развития региона. Акция «Weekend на Урале: легко, как три, четыре, пять» предусматривает специальные цены на проживание в ряде отелей региона, полный список средств размещения доступен на сайте Центра развития туризма Свердловской области. Первая аналогичная акция стартовала в регионе в июле 2020 года и продлилась шесть месяцев.