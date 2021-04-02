Она напомнила, что на прошедшем в начале марта совещании председателя правительства Михаила Мишустина с представителями туриндустрии Алтая этот вопрос был поднят, и глава кабмина поручил Ростуризму, Минэкономразвития и Роспотребнадзору проработать вопрос и представить предложения о том, как можно регулировать деятельность гостевых домов.

«Мы подготовили проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях регулирования изменений в деятельность гостевых домов. Этим законопроектом мы предлагаем дополнить 132 ФЗ об основах туристской деятельности понятиями гостевой дом, услуга гостевого дома и классификация гостевых домов. Три ключевых понятия, которые предлагаются в этом проекте федерального закона. И мы этот проект направили на согласование в федеральные органы исполнительной власти, которые указаны в поручении председателя правительства», — сказала Догузова на круглом столе в Общественной палате, посвященном легализации малых средств размещения на юге РФ.

По ее словам, Ростуризм предлагает ввести обязательную классификацию таких гостевых домов, которая будет осуществляться аккредитованными организациями в соответствии с положением о классификации.

«Соответственно, реестр классифицированных средств размещения будет дополнен отдельным разделом и будет введен единый федеральный реестр гостевых домов. Предоставлять услуги гостевого дома без прохождения этой классификации и соблюдения всех правил будет запрещено. Требования к гостевым домам и правила оказания услуг гостевых домов будут утверждаться отдельным актом правительства РФ, это следующий этап работы», — сказала глава Ростуризма.

По ее словам, все это позволит вывести из тени огромный сектор туристического бизнеса, создать прозрачные правила работы для этого бизнеса, повысит качество услуг и обеспечит защиту прав потребителей.

«Для меня вопросы безопасности и качества предоставляемых услуг – они основополагающие. Это центральная задача, которую нам бы хотелось бы решить в рамках этой законодательной инициативы. Экономический эффект для самого бизнеса, который сможет принять участие в мерах господдержки, программах Ростуризма – для них это будет по сути возможностью более активно предлагать свои услуги и в итоге в плюсе окажутся и туристы, и граждане, и бизнес. И рост поступлений в доходную часть бюджета мы тоже существенный ожидаем. Мы просим поддержать эту инициативу и готовы к плотной работе со всеми заинтересованными общественными организациями и органами власти», — подчеркнула Догузова.

Как отметила Догузова, проблема гостевых домов, работающих нелегально, актуальна не только для юга России – Краснодарского края и Крыма, но и в других уголках страны. «С 1 октября 2019 года, когда внесли изменения в статью 17 Жилищного кодекса, у нас фактически под запретом оказались почти все гостиницы в жилых и многоквартирных домах. Все эти дома остались в серой зоне, в нелегальном поле, их работа затруднена. Эта проблема актуальна, как минимум, для юга России и для целого ряда других субъектов. Этих номеров сильно больше 100 тысяч», — сказала она.

По словам главы Ростуризма, одной из основных проблем в таких объектах является безопасность, в том числе пожарная безопасность, которую невозможно проконтролировать и проверить соблюдение всех требований. «При этом мы понимаем, что это также выпадающий доход из бюджета. Бюджет теряет деньги, у собственников нет возможности выйти в легальное поле и как-то работать в нем, даже если у них есть такое желание. В этой ситуации мы сталкиваемся с проблемой недобросовестной конкуренции: одни платят налоги, и это другое ценообразование, другие – нет», — подчеркнула Догузова.