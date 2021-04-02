«Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне подскочили на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне из-за растущих затрат, низкой рентабельности и накопленного убытка 2020 года. Между тем, перелеты по России остаются гораздо доступнее, чем в другие страны», — пишет издание.

Цены на авиабилеты в Набережные Челны выросли на 121%, в Томск – на 91%, Нижнекамск – на 88%, Чебоксары – на 46%, Ростов-на-Дону – на 36%. Также заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь – плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск – 41%. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30–36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Как отмечает газета, россияне в условиях закрытых границ выбирают для отпуска отечественные курорты, и спрос на такого рода поездки растет. Этот фактор сильно влияет на ценообразование. Также важно учитывать постепенное снятие коронавирусных ограничений в ряде стран: в последний год авиакомпании из-за неопределенности были вынуждены снижать цены для стимулирования спроса, сейчас же продолжается восстановление внутреннего туризма и стоимость билетов возвращается к нормальным показателям. Так, средняя стоимость авиабилетов с апреля по июнь 2021 года из Москвы, Сочи и Симферополя в одну сторону составила 5,1 тыс. рублей, что на 10% выше, чем два года назад, когда пандемии не было. По направлениям Санкт-Петербург–Сочи и Москва–Краснодар средний чек вырос на 11–12%.

По словам замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, , в 2020 году многие авиакомпании стимулировали спрос заниженными тарифами, оптимизировали затраты на персонал, снижали расходы по аэропортовому обслуживанию, но это не могло продолжаться долго. «В 2020 году мы наблюдали заметное ослабление рубля. Учитывая валютный характер обязательств по лизингу, это существенный момент в росте себестоимости перевозки. В дополнение к этому мы сейчас видим заметный рост стоимости керосина», — цитируют эксперта «Известия».

В свою очередь, в Минтрансе изданию сообщили, что увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании на II квартал 2021 года, окажет положительное влияние на стоимость минимальных тарифов для россиян.

Как считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, тарифы еще могут быть скорректированы, так как емкости, которые выставляют авиакомпании, избыточны. По его мнению, позитивное мышление в отношении восстановления спроса на авиаперелеты будет провоцировать излишне оптимистичный ответ авиакомпаний в виде увеличения предложения – добавления на рынок больше самолетов.