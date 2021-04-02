"Несмотря на запрет, сивучей продолжают кормить, бросая в воду свежую и мороженую рыбу и другие виды кормов. В связи с этим было принято решение о закрытии пирса", — говорится в сообщении.

Соответствующее предписание владельцу пирса выдал Росприроднадзор.

"С кормом в организм морских млекопитающих могут быть занесены опасные болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, в результате такого поведения людей происходит деформация пищевого поведения животных. Кормление диких животных во всем мире является признаком плохого тона и не соответствует нормам законодательства. Несмотря на это, кормление сивучей в Камчатском крае продолжается. В этой связи Росприроднадзор выдал владельцу пирса обязательное для исполнения предписание о его закрытии для посещения", — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кумарькова.

В мире зарегистрировано только три лежбища сивучей в городской черте: на Аляске, на Сахалине и в Петропавловске-Камчатском.

В столице Камчатки на берегу Авачинского залива сивучи облюбовали мысы Чавыча и Сигнальный, а также старый пирс в микрорайоне "Моховая", потому что здесь они могут спокойно пережить зиму, в отличие от диких лежбищ, которые в это время года обледеневают, и где сильно штормит.

Пирс на "Моховой" — одно из самых посещаемых туристами и местными жителями мест в городе.

Сивуч — наиболее крупный вид семейства ушатых тюленей, он занесен в Красную книгу России, находится в списке вымирающих видов. Длина тела половозрелых самцов 300-325 см. Масса взрослого самца около 1000-1120 кг, самок — около 300-350 кг. Сивучи распространены в северной части Тихого океана, от Берингова пролива на севере до Корейского полуострова по западному побережью и до Мексики по восточному. Сивучи встречаются у юго-западного побережья Чукотского полуострова, у восточного побережья Камчатки, у Командорских островов, вдоль островов Курильской гряды на юг до острова Хоккайдо и северного побережья острова Хонсю. Обычно лежбища сивучей располагаются на скалистых островах, на отдельных камнях рифов, реже — на песчаных и галечных отмелях.