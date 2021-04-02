"С начала года принято и отправлено более 4 тыс. регулярных рейсов. Пик пассажиропотока зафиксирован 28 марта, когда услугами аэропорта воспользовались 11,73 тыс. человек", — говорится в пресс-релизе.

Рейсы в Крым в первом квартале выполняли 13 авиакомпаний по 16 направлениям. В летний сезон маршрутная сеть полетов вырастет до 56 направлений.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России, аэропорт обслуживает сейчас только внутрироссийские рейсы. Его пассажиропоток в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом почти на 10%, до 4,63 млн человек. Это связано с COVID-ограничениями в первой половине минувшего года.

Аэропорт, по данным его пресс-службы, на протяжении последних шести лет входит в первую десятку российских авиаузлов по объему перевезенных пассажиров.