Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.



Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" разработано для предъявления отрицательных результатов тестов на коронавирус при пересечении госграницы РФ в определенных пунктах пропуска. Его использование упрощает для граждан стран ЕврАзЭС процедуру перемещения между государствами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований.



Ранее срок применения этого приложения был установлен до 1 апреля, а въезжать на территорию России граждане государств-членов ЕАЭС могли через Армению и Белоруссию, теперь такая возможность въезда появилась и через Киргизию.



Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук отметил, что мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" показало себя эффективным инструментом, задача которого — упростить для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечив соблюдение действующих требований.



"Теперь въезд в нашу страну граждан государств — стран Союза с использованием этого приложения будет осуществляться на бессрочной основе, и станет возможным с территории Киргизской республики на условиях, аналогичных с республикой Армения и республикой Белоруссия", — сказал Оверчук.



Помимо информации о действующих в той или иной стране Евразийского союза санитарно-эпидемиологических правил, платформа содержит список верифицированных лабораторий, позволяет хранить результаты тестов и QR-коды, а также дает возможность ответственным лицам проверять результаты теста на въезда в страну, как визуально (зеленый цвет QR-кода "свежего теста"), так и с помощью стандартного считывателя QR-кода на любом смартфоне.