В результате инцидента никто не пострадал — в самолетах пассажиров и членов экипажей не было. У воздушных судов есть повреждения.

Следователи Уральского СУ на транспорте СК по данному факту проводят проверку.

Согласно фотографиям, опубликованным на сайте ведомства, самолет ATR-72 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр", Як-40 — "Скол".

В пресс-службе "ЮТэйр" сообщили "Интерфаксу", что "авиакомпания расследует причины случившегося".

"В аэропорту Сургута при техническом обслуживании самолета АTR-72 произошло смещение воздушного судна в сторону находившегося на стоянке Як-40. Пассажиры и экипаж на борту отсутствовали, пострадавших нет", — пояснили в компании.

Комментарием авиакомпании "Скол" агентство пока не располагает.