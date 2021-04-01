На первом рейсе отправилось 180 пассажиров, что составляет 82% загрузки воздушного судна.

До конца апреля перелеты будут осуществляться один раз в неделю по четвергам, с мая частота вылетов увеличится до двух раз в неделю — по понедельникам и четвергам.

Международное авиасообщение из аэропорта Перми возобновлено с 8 февраля.

Согласно расписанию аэропорта, в настоящее время из Перми выполняются полеты в Анталью и Шарджу. В текущем месяце запланировано начало полетов в Бишкек, Ереван и Ош.

Как сообщалось, в 2020 году, когда по всему миру действовали ограничения в связи с коронавирусом, аэропорт Перми зафиксировал снижение пассажиропотока на 32,1%.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпанию Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей. На сайте перевозчика говорится, что его парк состоит из 33 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321. Базовый аэропорт — "Шереметьево" (Москва).