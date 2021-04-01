Познер в среду прилетел в Тбилиси вместе с друзьями, чтобы отметить свое 87-летие. Однако вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии. В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решительно осудил действия протестующих и предостерег россиян от поездок в Грузию, заявив, что там опасно для российских граждан.

«Сейчас в Грузию нет значимого турпотока. Прямое авиасообщение было прервано еще до пандемии, летом 2019 года из-за протестов грузинской оппозиции против приезда делегации российских депутатов. Тогда же МИД и Ростуризм заявили о нежелательности продаж организованных туров в страну. После этого турпоток резко упал. Сейчас, несмотря на то, что с 1 марта направление открыто, и россиянам можно ехать при наличии ПЦР-теста, так как туры с перелетами через третьи страны получаются очень дорогими. Если какие-то россияне туда и едут индивидуально, то это единицы», — сказала Тюрина.

По ее словам, если когда-нибудь прямое авиасообщение будет восстановлено, а рекомендация МИДа о нежелательности поездок отменена, к тому времени инцидент с Познером забудется и вряд ли помешает кому-то поехать в Грузию.