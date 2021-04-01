Вылет из Минска планируется по воскресеньям в 00:25, прибытие в Нижний Новгород в 02:20. Обратный рейс будет осуществляться из Нижнего Новгорода в 03:30 с прибытием в Минск в 5:30.

Выполнение рейсов на маршруте Минск — Нижний Новгород было приостановлено 18 марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса. ОАО "Авиакомпания "Белавиа" — крупнейший авиаперевозчик Белоруссии. Базируется в аэропорту Минска и осуществляет регулярные рейсы в 56 аэропортов 30 стран Европы и Азии. В настоящее время воздушный флот "Белавиа" насчитывает 9 самолетов Boeing-737-800, два Boeing-737-500, три Boeing-737-300, один Embraer-195-E2, семь Embraer-195 и пять самолетов Embraer-175.