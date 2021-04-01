"Доковидный" 2019 год МАШ закончил с чистой прибылью в размере 22 млрд руб. До этого в последний раз аэропорт получал убыток по РСБУ по итогам 2015 года — тогда он составил почти 7,9 млрд руб., следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Выручка МАШ в прошлом году сократилась на 51%, до 19,1 млрд руб. Себестоимость продаж, напротив, выросла — на 23%, до 15,4 млрд руб.

Долгосрочные обязательства МАШ на конец прошлого года были на уровне 89,3 млрд руб. против 58,3 млрд руб. на конец 2019-го. Долгосрочные заемные средства за этот период выросли с 41,7 млрд до 52,9 млрд руб. Краткосрочные обязательства аэропорта немного снизились: 12,4 млрд против 13,3 млрд руб., но относящиеся к ним заемные средства выросли с 5,9 млрд до 7,6 млрд руб.

Пассажиропоток "Шереметьево" в прошлом году упал на 60%, до 19,6 млн человек. К показателю 2019 года — около 50 млн пассажиров — аэропорт может выйти в течение 2022 года, "но это зависит от ситуации с COVID-19 в мире", сказано в отчетности сервисной "дочки" МАШ ООО "Шереметьево хэндлинг".

Само "Шереметьево хэндлинг" получило в прошлом году почти 2 млрд руб. чистого убытка по РСБУ, сказано в его отчете. В 2021 году компания планирует "положительный чистый операционный денежный поток", за счет которого, как ожидается, будет погашать кредиторскую и банковскую задолженность (на конец 2020 года оценивалась в более 5 млрд руб.". Также для этого будут использованы 1,7 млрд руб., привлеченные в феврале 2021 года у Сбербанка (с погашением в апреле 2023 — декабре 2024 гг.), и взнос МАШ в размере 1,66 млрд руб.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот". Контролирующим акционером МАШ является ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% — у "Аэрофлота".