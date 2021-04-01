"Парк "Острова Спировские" будут развивать в Калязинском районе. Речные острова, где планируется создать природный парк, расположены на Волге под Калязином. Площадь "Островов Спировских" — более 217 га. В основном они покрыты лесом, в частности, на самом крупном острове произрастают 170-летние сосны", — отметил собеседник агентства.

По его словам, здесь планируют развивать рекреационный туризм. На центральном острове будут созданы две зоны — функциональная и рекреационная.

"В функциональной зоне парка установят режим охраны. Он подразумевает запреты на строительство объектов, рубки леса, стоянки и проезд транспорта, промышленный сбор ягод, разведение костров и другие ограничения. При этом здесь возможно проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и туристских стоянок, обустройство пляжей. На "Островах Спировских" планируют развернуть глэмпинги, организовывать геокешинг, лектории и другие мероприятия. Такие проекты уже прорабатываются с инвесторами.

Прогнозная посещаемость составит 15 тыс. человек в год.

"Губернатор региона Игорь Руденя поручил обеспечить безопасность жителей и гостей Верхневолжья, которые будут посещать парк, в том числе в части обеспечения мер безопасности на водных объектах", — добавил собеседник агентства.