«Рада всех приветствовать на выставке «Интурмаркет». В прошлом году мы практически прыгнули в уходящий поезд, ведь выставка стала едва ли не самым последним офлайн мероприятием в Москве. Было понятно, что год предстоит тяжелый, но мы обещали друг другу, что отрасль выстоит и государство сделает все возможное, чтобы туризм вышел с наименьшими потерями. Кризис стал новым окном возможностей для отрасли, для индустрии гостеприимства. И мы с этим справились», — сказала на церемонии открытия глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, туризм очень важен для социально-экономической жизни страны. «Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее, но нам предстоит еще много чего сделать. В этом году наконец-то у туризма будет собственный нацпроект, в котором мы выстроим систему мер поддержки. Часть мер мы продолжим в этом году, будем расширять. И я хочу пожелать всем удачи, успехов, и чтобы такой же сплоченной командой продолжили развивать туризм как для наших граждан, так и для зарубежных гостей. Чтобы они хотели путешествовать по России и возвращаться сюда снова и снова», — подчеркнула Догузова.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В свою очередь, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин добавил, что развитие туризма — это мировой тренд. «Внутренний туризм — не только мощный рычаг для социально-экономического развития регионов, но и поддержка бизнеса. У России есть неисчерпаемый ресурс туристической привлекательности, давайте дадим возможность раскрыть ее через инфраструктуру. И правительство, и законодательные органы власти готовы развивать туристическую инфраструктуру вместе с бизнесом», — заявил он на церемонии открытия.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Директор выставки «Интурмаркет» Ольга Хоточкина зачитала послание участникам выставки от имени курирующего отрасль туризма заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. «В туризме, как и в других отраслях важнейшую роль играют люди. Столкнувшись с вызовами сегодняшнего времени, мы видим, что для развития туризма в России у нас есть все необходимое: природные красоты, богатое культурное и историческое наследие, русское гостеприимство. Все это делает отечественный рынок перспективным и интересным. Поэтому правительство РФ готовит новый нацпроект по туризму, в самое ближайшее время документ будет представлен», — процитировала Хоточкина вице-премьера.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Генеральным партнером «Интурмаркета» выступает туроператор TUI Россия, а регионом-партнером впервые в этом году стала Хакасия. Как отметила заместитель председателя правительства республики Хакасия Ирина Вольнова, участие в выставке-это уникальная возможность показать всем туристический потенциал республики. «Прошлый год был прорывным, ведь именно в 2020 году у нас появилась возможность поверить в себя и развивать внутренний туризм. Хакасии есть чем удивить, это уникальный регион с культурой и историей»,-добавила она.

Также в торжественной церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, замглавы администрации Краснодарского края Александр Руппель, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

«Интурмаркет» будет проходить до 3 апреля, в выставке примут участие более 1,3 тыс. зарубежных и российских представителей турбизнеса.

Свои туристические предложения в этом году на выставке представляют почти все регионы России. Это и Алтайский край – стратегический партнер «Интурмаркета», и Крым, и республика Хакасия (регион-партнер выставки) и другие. На стендах регионов гости выставки могут получить информацию о новых туристических маршрутах, объектах размещения, музеях и выставках, а также попробовать аутентичные угощения и побывать на мастер-классах.

Кроме того, в «Интурмаркете» примут участие и популярные у российских туристов страны – Турция (партнер выставки), Белоруссия, Болгария, Молдова, Китай, Нидерланды, Норвегия, Германия, Доминикана, ОАЭ и другие. Среди них как представители популярных цепочек отелей, так и узкопрофильные туроператоры. Так, на стенде Норвегии расскажут про рыболовные туры, а Танзания представит многообразие сафари-туров не только по стране, но и по другим странам Восточной Африки.

В этом году на выставке запланирована большая деловая программа: пленарное заседание по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», конференция по развитию детского туризма, заседание президиума Российского союза туриндустрии (РСТ), а также круглые столы, обучающие семинары и многое другое. Для малого и среднего предпринимательства будет проведена традиционная программа деловых встреч «Профессиональный покупатель».

Также на «Интурмаркете» вновь пройдет День благотворительности в пользу подопечных детского хосписа «Дом с маяком».