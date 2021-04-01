"Вы уже можете видеть, как другие страны, авиационная индустрия заинтересованы в этом, и тут есть своя логика", — продолжил премьер.

В то же время Джонсон отказался уточнить, потребуются ли подобные документы для внутреннего использования в Великобритании, отмечает издание.

The Daily Mirror указывает, что в понедельник, как ожидается, Джонсон должен объявить о правилах зарубежных поездок для британцев на период с 17 мая этого года.