«Старт летнего сезона на Курорте Красная Поляна состоится 1 июня. В этот день после регламентных работ вновь открываются канатные дороги к панорамной площадке Поляна 2200, а также доступ для прогулок в горную долину Цирк-2 и маршрут к водопаду Поликаря. На курорте появятся новые экотропы и высокогорные активности, которые дополнят уже действующую программу «100К», включающую 100 вариантов досуга на курорте», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в четверг в пресс-службе курорта.

Там подчеркнула, что гости смогут посетить самостоятельно или с гидами 40 км пеших экотроп, включая прогулки через реликтовый лес и к альпийским лугам.

«Курорт Красная Поляна начал реализацию проекта по развитию сети экотроп, который грантом поддержал Ростуризм. В рамках проекта на курорте появится больше информационных стендов о природе и истории региона, а на пеших маршрутах будут установлены дополнительные скамейки с видом на горные панорамы. К лету курорт готовит запуск двух новых экотроп: одна из них будет вести к крупнейшему объекту историко-культурного наследия Красной Поляны, вторая длиной более 15 км станет самой протяженной экотропой курорта и будет проходить через все зоны высотной поясности», — рассказали в пресс-службе.

В июне-июле гости смогут поиграть в снежки в горной долине Цирк-2. Благодаря горноклиматическим особенностям, снег здесь не тает до августа, что позволяет делать уникальные фотографии на снегу в окружении цветущих альпийских лугов. Сохраняющиеся запасы снега позволяют курорту проводить летом для лыжников и сноубордистов Bonus Summer Camp. Специально для этого курорт оборудует летний сноупарк бугельным подъемником. В июле в долине Цирк-2 традиционно откроется палаточный лагерь.

С 1 июня на курорте будут доступны все самые популярные развлечения. Так, Академия райдеров для катания в скейт-парке открывает прокат скейтбордов и самокатов, велошкола байк-парка – прокат горных велосипедов. Все лето будут работать прокаты городских и электровелосипедов и доступны велотуры одного дня, включая длинные маршруты к побережью. Для изучения окрестностей курорта откроются маршруты горного сафари на квадроциклах. Желающие полетать над облаками смогут подняться в небо на воздушном шаре, а на Поляне 2200 в высокогорном парке Gorky Fly – прокатиться на самом длинном в России мегазиплайне и на горных качелях. К аттракционам парка летом добавится скоростной супертролей, а маршрут виа ферраты на вершину Черная Пирамида станет еще длиннее и интереснее.

Семьи с детьми получат летом на курорте максимум впечатлений. Веревочные парки, катание на надувных ватрушках, посещение хаски-центра, Фермы северных оленей, парка приключений Wonder Land и аквапарка приведут в восторг даже самых маленьких гостей курорта. Для активного семейного отдыха Курорт Красная Поляна вновь запускает специальное предложение «Зарядись энергией гор», которое включает проживание с завтраками, трансфер на морской пляж курорта и 10 бесплатных развлечений. Предложение поможет легко спланировать отпуск и каникулы в горах, оно упаковано в удобную купонную книгу и включает дополнительно скидки до 50% на развлечения курорта.

Узнать подробнее о летнем сезоне на Курорте Красная Поляна можно на сайте kpresort.ru.