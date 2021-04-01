"Еще одна важная веха в развитии аэропорта Пскова — с сегодняшнего дня рейсы Псков-Москва, Москва-Псков становятся ежедневными. Направление из года в год доказывает свою высокую актуальность для жителей и гостей региона. Так, с начала года загрузка рейсов стабильно составляла 85-95%", — написал он.

Ведерников отметил, что для удобства пассажиров было скорректировано расписание: теперь вылет из Пскова в Москву перенесли на 8.00 (прилет в 9.10), вылет из Москвы в Псков — в 22.35 (прилет в 23.55). "Теперь у каждого есть возможность провести полный рабочий день в столице и вернуться домой одним днем", — написал губернатор.

"Так мы продолжаем идти к нашей цели — пассажиропотоку в 130 тысяч человек в год. На таком этапе у нас появится возможность привлечь инвестора для строительства нового терминала и комплексного развития аэропорта", — добавил глава региона.

Авиасообщение между Псковом и Москвой было возобновлено после длительного перерыва 2 октября 2018 года. До сегодняшнего дня рейс Псков — Москва 5 раз в неделю осуществляла авиакомпания "Азимут".