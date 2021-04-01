В пригородном сообщении перевозки пассажиров выросли на 5,1%, до 79,4 млн пассажиров, сообщила компания.

Впервые с начала пандемии пассажирские перевозки на инфраструктуре РЖД вышли в плюс, отмечает компания.

Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте 2020 года, после этого в течении года отмечалось падение. В феврале падение "дальних" ж/д перевозок пассажиров составляло 26,5%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в марте 2021 года, согласно данным РЖД, упал на 9,2%, до 4,4 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки выросли на 5,1%, до 79,4 млн человек, пассажирооборот — на 3,3%, до 2,4 млрд пассажиро-километров.

Всего в марте было отправлено 85,9 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем в том же месяце 2020 года, при этом пассажирооборот сократился на 5,2%, до 6,8 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-марта 2021 года перевозки снизились на 14,3%, до 221,9 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании на 22,2% (до 17,5 млн), в пригородном сообщении — на 13,6% (до 204,4 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 24,4%, до 18,4 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 27,8% (до 12,4 млрд), в пригородном сообщении — на 16,3% (до 6 млрд).