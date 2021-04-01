Спуск в купальниках запланирован на 10 апреля. Традиционно все лыжники и сноубордисты готовятся к спуску с горы в карнавальных костюмах. Программу карнавала украсят прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн и конкурс красоты Мисс BoogelWoogel. Хедлайнеры карнавала – группа The Hatters и Шура.

«Когда мы объявили даты BoogelWoogel, к нам посыпались заявки от иностранных участников, которые очень хотели бы прилететь на фестиваль. Однако из-за ограничений по выезду из своей страны сделать этого не могут. Тогда мы решили, что, несмотря на пандемию, мы должны сделать наш карнавал доступным для всех. Весь мир устал от всевозможных ограничений и соскучился по масштабным эмоциональным событиям. Пока это сделать можно только в онлайне, поэтому спускаться в купальниках будем не только с гор на курорте «Роза хутор», но еще и в интернете. Участники будут снимать видео в формате селфи во время спусков и передавать нам свое изображение через специально разработанную онлайн-платформу. А мы объединим их на одном экране и проведем трансляцию, которая свяжет разные города и страны», — рассказал директор BoogelWoogel Никита Гирин.

Трансляции события пройдут в 14:00 мск 9 апреля и в 12:00 мск 10 апреля. Для участия необходимо пройти регистрацию, которая началась 1 апреля. Посмотреть трансляцию можно будет в официальной группе высокогорного карнавала Вконтакте и на сайте www.boogelwoogel.ru. Каждый участник сможет не только показать карнавальный костюм или результат подготовки к пляжному сезону, но и поделиться своими эмоциями в прямом эфире.

Гирин сообщил, что из-за коронавирусных ограничений в этом году BoogelWoogel пройдет в новом формате — вместо двух самых массовых спусков их будет восемь.

Карнавал BoogelWoogel проводится на курорте «Роза Хутор» с 2016 года. BoogelWoogel 2019 собрал более 25 тыс. гостей. За 4 года хедлайнерами карнавала стали группы The Hatters, Therr Maitz, Пицца, Иванушки International, Mgzavrebi, Brainstorm, Иван Дорн, SunSay и многие известные DJ, ведущие, stand-up комики. Каждый год более 1000 райдеров участвуют в спуске в купальниках на установку рекорда Гиннеса.