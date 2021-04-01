Познер в среду прилетел в Тбилиси вместе с друзьями, чтобы отметить свое 87-летие. Однако вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии. Познер и прибывшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции. Автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья, участники акции протеста закидали яйцами.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян", — сказал Песков журналистам.

Он также предостерег россиян от поездок в Грузию. "В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать", — отметил пресс-секретарь президента.