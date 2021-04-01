В марте 2021 года аэропорт обслужил 1,761 млн человек, что в 1,8 раза превышает показатель марта прошлого года.

Ранее сообщалось, что ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", управляет аэропортом "Пулково") прогнозирует по итогам 2021 года пассажиропоток на уровне 14 млн человек, это превысит показатель 2020 года на 28%.

Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).