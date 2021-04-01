«В прошлом году мы с коллегами осознали, что Москва и Петербург – не просто два больших туристических хаба, а два города-близнеца, два сообщающихся сосуда. До пандемии объем туристического потока, приезжающего из Москвы в Санкт-Петербург и наоборот, составлял 3 млн человек, это не маленький поток. Мы, начиная с мая 2021 года готовим совместную программу по взаимному информированию о тех туристических проектах и событиях, которые проходят в наших городах. Выбрали одним из слоганов «Два города – миллион впечатлений», — рассказала она на онлайн пресс-конференции.

По словам Проничевой, задача двух комитетов по туризму – в том, чтобы объединить усилия в информировании туристов.

«Для тех туристов, которые прибывают в Москву, с помощью всей инфраструктуры – это наши информационные центры, цифровые продукты – рассказать от том, что происходит в Петербурге и тех проектах, которые реализуют коллеги. То же самое будут делать наши партнеры в Санкт-Петербурге», — сказала она.

Как подчеркнула Проничева, любой гость Москвы получит информацию не только о том, что он может увидеть в Москве, но и о том, что он может увидеть в Санкт-Петербурге.

«Мы настолько открыты сейчас к открытию достопримечательностей страны, что нам, москвичам, приехав в Петербург, интересно увидеть те туристические маршруты, которые реализуют коллеги. Посетить Петрозаводск, Сортавалу и другие места, которые находятся ближе к Петербургу, чем к Москве. И то же самое, как мы ждем, будет реализовано в Санкт-Петербурге. Их гости смогут увидеть, что всего в нескольких часах езды от них происходит большая культурная, ресторанная жизнь. И можно посетить не только Москву, но и Тулу, Владимир. То есть, наша задача – максимально предоставить возможности наших туристических хабов для информирования о том, что происходит в наших городах и рядом с ними», — добавила она.

Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, в свою очередь, подчеркнул, что перед любым городом, который посещают туристы, стоит задача привлечь их как можно больше и на более долгий срок, а также – повторно.

«До пандемии Москва и Санкт-Петербург идеально вместе принимали иностранных туристов. До 80% организованного потока европейского и из других регионов мира. Туристы прилетали в Санкт-Петербург, а потом в Москву и наоборот. Сейчас мы прежде всего говорим о внутреннем рынке, международные границы открываются не быстро. Прошлым летом мы между двумя волнами пандемии, увидели насколько мы востребованы друг для друга. Летом москвичи на автомобиле, на сапсане, самолете приезжали в Санкт-Петербург и ехали по маршрутам «Серебряного ожерелья России» — в Карелию, Великий Новгород, Псков. То же самое происходило с нами в Москве – мы приезжали, гуляли по Москве, потом ехали в Тулу или города Золотого кольца», — пояснил Корнеев.

Он добавил, что в прошлом году до 40% туристов в Петербурге в разные периоды составляли москвичи. Отчасти внутренний турпоток возместил городу потерю иностранного, от которого город сильно зависит. Корнеев напомнил, что из-за пандемии Санкт-Петербург, как и весь мировой туризм, потерял 70% туристского потока.