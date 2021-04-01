Компании общественного питания могут продавать еду только на вынос. Все магазины, кроме магазинов, торгующих предметами первой необходимости, должны быть закрыты.
Чтобы активизировать вакцинацию от COVID-19 и проводить ее как можно ближе к дому, правительство введет исключение, которое позволит проводить вакцинацию, в частности, в школьных зданиях, муниципальных общественных центрах, местных культурных учреждениях и спортивных мероприятиях.
С 5 апреля все люди, пересекшие государственную границу Эстонии, должны провести в самоизоляции 10 дней. Люди, перенесшие болезнь COVID-19 или прошедшие курс вакцинации за последние шесть месяцев, освобождаются от самоизоляции и тестирования.
Ранее предполагалось смягчить установленный 11 марта локдаун с 11 апреля.
По данным департамента здоровья, в Эстонии с населением в 1,3 млн человек выявлено 107 253 случаев заражения COVID-19. По этому показателю она находится в числе европейских государств с наибольшим распространением заболеваемости. Всего скончались от коронавируса 908 человек.