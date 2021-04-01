"Почти 99% структуры нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" связаны с мерами поддержки, которые позволяют стимулировать бизнес и помогать муниципальным образованиям запускать новые направления и продукты. Одним из таких направлений, которое мы очень хотим развивать – это формирование разветвленной маршрутной сети, объединяющей между собой точки притяжения, связанные с этникой и народными промыслами. Для этого в нацпроекте мы предполагаем объединение трех бюджетов. Речь идет о федеральном бюджете со стороны Ростуризма, региональном бюджете и бюджете бизнеса. Мы считаем, что благодаря такому тройственному союзу нам удастся накрыть сетью таких маршрутов всю страну уже в ближайшее время", — сказала Лысенкова.

Она напомнила, что в 2020 году, даже с учетом всех ограничений, более 8 млн человек посетило различные этнокультурные маршруты на территории России. "Наряду с рекреационным туризмом это топ-2, которым воспользовались туристы в прошлом году", — уточнила замглавы Ростуризма и выразила уверенность, что восстановление экономики простимулирует этнотуризм.

"В нашей стране более 3 тысяч маршрутов такой направленности. К сожалению, они не все отточены, но эту работу нам предстоит сделать, в том числе благодаря разработке проекта "Национальные и брендовые маршруты. Несколько дней назад на совещании с президентом обсуждался в том числе вопрос развития этнокультурного потенциала России и возможностей, которые представляет наша страна. Безусловно, наряду с нашими притягательными территориями и уникальными природными возможностями, самым важным магнитом является наш этнокультурный потенциал – культура, промыслы, быт, музыка, гастрономия", — добавила она.

Ростуризм в марте завершил разработку и направил на рассмотрение правительства проект национального проекта по развитию внутреннего туризма.