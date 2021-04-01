Беспересадочные вагоны из Тамбова будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.

Первый состав поезда из плацкартных вагонов отправится в рейс из Симферополя 28 мая в 10:35 и прибудет в Тамбов 30 мая в 01:10. Из Тамбова поезд отправится в первый рейс 1 июня в 06:20 и прибудет в Симферополь 2 июня в 18:45.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года: из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. ГСЭ в январе 2020-го подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

В 2020 году компания расширила географию поездок в Крым, а также запустила рейс Москва-Адлер. В прошлом году поезда "Таврия" ГСЭ перевезли более 1,25 млн пассажиров.