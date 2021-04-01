Речь идет о рейсах из стокгольмского аэропорта "Арланда" в "Пулково" в соответствии "с двусторонним соглашением о воздушном сообщении между РФ и Швецией", уточняется в письме.

Кроме того, шведский регулятор планирует предоставить венгерскому лоукостеру Wizz Air разрешение на рейсы из стокгольмского аэропорта "Скавста" в "Пулково". Основанием для этого являются письма российских авиавластей в январе и феврале 2020 года, в которых авиакомпаниям предлагается выполнять рейсы между Швецией и Петербургом, независимо от места их регистрации.

Из письма также следует, что есть третий перевозчик, который выразил заинтересованность в рейсах из Швеции в Петербург. Однако из-за продолжающейся пандемии COVID-19 этот перевозчик объявил, что подаст заявку позже, возможно, в мае.

Как сообщалось, с прошлого года в "Пулково" заработал режим "открытого неба": иностранные авиакомпании получили право летать оттуда в страны, где сами они не зарегистрированы. Первой компанией, заявившей о планах развивать полеты по седьмой "свободе" из Петербурга в страны Европы, стала Wizz Air.