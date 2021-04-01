"Хотя мне очень приятно видеть признаки прогресса в борьбе с пандемией COVID-19 как в России, так и в США, я с сожалением сообщаю, что генеральное консульство США во Владивостоке в ближайшее время не возобновит свою работу из-за критически низкой укомплектованности персоналом дипломатической миссии США в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 апреля граждане США на Дальнем Востоке могут получать услуги в консульском агентстве США в Южно-Сахалинске, а также в консульском отделе посольства США в Москве. Визовые услуги будут предоставляться исключительно посольством США в Москве, однако из-за нехватки персонала эти услуги ограничены, говорится в сообщении.

Генконсул надеется, что дипмиссия возобновит работу. "Когда количество персонала будет достаточным, дипломатическая миссия США в России будет рада возобновить работу в генеральном консульстве США во Владивостоке", — говорится в заявлении.

"Покидая Россию, я хотел бы воспользоваться этой возможностью поблагодарить всех, кто оказал мне столь теплый прием, и кто работал вместе со мной и моей командой над укреплением американо-российских отношений на Дальнем Востоке России", — добавляет Кришок.

Как сообщалось в конце декабря со ссылкой на американские СМИ, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть два оставшихся генеральных консульства США в России.

Госдепартамент заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульства во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

В феврале руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец сообщал, что Генконсульство США во Владивостоке может окончательно прекратить работу к середине весны.