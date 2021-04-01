Он откроется под руководством театра "Мимигранты" полуденным выстрелом из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Произведет выстрел почетный гость фестиваля — народный артист РСФСР, создатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв.

В 15:00 по Васильевскому острову пройдет шествие клоунских и театральных коллективов из разных городов России. Зрители фестиваля смогут увидеть выступления "PSY animation", "Театра СоЛу", "Театра имени которого", театра-студии "Лица", шоу барабанщиц "Феерия".

"Важной традицией Смешного фестиваля является День витамина С, который "Мимигранты" традиционно празднуют совместно с ГУП "Горэлектротранс". Утром 1 апреля артисты театра проведут в трамвае маршрута № 6 флешмоб и подарят пассажирам витамин С и веселое весеннее настроение", — говорится в сообщении.

3 апреля "Мимигранты" проведут благотворительную акцию "День Андерсена" для сотрудников библиотечной сети Василеостровского района и их детей, а вечером покажут спектакль "Ч0ртова дюжина" по произведениям писателя-сатирика Аркадия Аверченко, 140 лет со дня рождения которого исполнилось 27 марта.