Вылеты по маршруту туда-обратно запланированы по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Летная программа запланирована до конца октября.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском аэропорту "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2020 году "РусЛайн" перевезла 374,8 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 19-ю строчку статистики. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.