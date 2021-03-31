"Город намерен сохранить для москвичей и гостей столицы легендарный магазин-гастроном "Елисеевский". Этот уникальный объект является одним из символов и визитной карточкой Москвы", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что помещения "Елисеевского" находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей.

"Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена. Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять департамент культурного наследия Москвы", — отметили в сообщении.

Уточняется, что "сегодняшняя ситуация с возможным закрытием "Елисеевского" не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями".

При этом подчеркивается, что "город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет".

Ранее СМИ сообщили, что универмаг "Елисеевский" на Тверской улице будет закрыт 11 апреля из-за того, что собственник ООО "Елисеевский магазин" не может оформить право собственности на выкупленные помещения. По данным Росреестра, здание принадлежит городу, при этом согласно решению столичного арбитражного суда, его собственником является ООО "Елисеевский магазин". Без права собственности не может быть заключен договор с новой управляющей компанией.

В Росреестре "Интерфаксу" объяснили, что решением Арбитражного суда от 23 ноября 2018 определено зарегистрировать переход права собственности от города Москвы к ООО "Елисеевский магазин" на нежилые помещения площадью 564,9 кв.м и 1 513,6 кв.м.

"Относительно нежилого помещения площадью 564,9 кв.м управлением 25 января 2021 осуществлена регистрация права собственности ООО "Елисеевский магазин". Незарегистрированное помещение (1 513,6 кв.м) входит в состав другого нежилого помещения и не учтено в государственном кадастре недвижимости как самостоятельный объект недвижимого имущества", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что для раздела помещения правообладателю необходимо обратиться в Росреестр с соответствующими заявлениями и документами.

"После предоставления необходимых документов управление примет решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", — подчеркнули в ведомстве.

Гастроном "Елисеевский" открылся в 1901 году. Название магазин получил от фамилии своего первого владельца, купца Григория Елисеева. Место славилось не только богатейшим ассортиментом продуктов, но и роскошным убранством торговых залов в стиле необарокко.

В 2004 году в магазине была проведена серьезная реставрация внутренних помещений. Изменилась ассортиментная политика, производственная база, были введены новые корпоративные стандарты обслуживания покупателей. С февраля 2005 года Елисеевский магазин находился в совместном управлении торговой сети "Алые Паруса" и ЗАО "Елисеевский".

В 2015 году "Елисеевский магазин" был выставлен на аукцион за 2,5 млрд рублей.