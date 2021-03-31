Согласно оценкам компании, к этому времени порядка 65% пассажиров, летавших самолетами Delta в 2019 году, получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, заявил главный исполнительный директор компании Эд Бастиан.

"Это дает нам уверенность в том, что мы можем предложить нашим клиентам возможность выбора любого места в наших самолетах", — отметил он.

Компания сохранит требование к пассажирам оставаться в маске во время полета, говорится в сообщении Delta.

Активная вакцинация от COVID-19 способствует восстановлению туристической активности в мире, и спрос на авиаперелеты растет.

Delta также планирует расширить услуги питания на борту в ближайшие месяцы, и уже в середине апреля начнет предлагать пассажирам легкие закуски в полете.