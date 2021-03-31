"В связи с ведением с 1 января 2022 года единого федерального реестра турагентов и совершенствования правового регулирования отношений, связанных с турагентской деятельностью, дополняем статью 14.51 КоАП новыми составами. Кроме того, вводится административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц за осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, либо лицом, не имеющим права на осуществление турагентской деятельности. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года", — сообщил на заседании сенатор Владимир Полетаев.

В соответствии с одобренным ранее законопроектом о создании реестра турагентств, сведения о турагентствах в реестр должны вносить туроператоры, с которыми они заключили договоры. За невнесение данных в реестр должностным лицам грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей, юрлицам – от 50 до 100 тыс. рублей.

Штраф будет наложен и на турагентства за продажу туров без внесения в реестр. Для должностных лиц он составит 3-5 тыс. рублей, для юрлиц – 20-30 тыс.