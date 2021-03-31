В среду чартерные рейсы в турецкий город запустила авиакомпания Nordwind. "Победа" начнет выполнять полеты по данному маршруту с 1 апреля.

"Первый рейс Nordwind сегодня утром отправился по маршруту Екатеринбург — Стамбул с полной загрузкой. Полеты будут выполняться по средам и субботам на самолетах A321", — говорится в сообщении.

Рейсы "Победы" запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям. В конце апреля авиакомпания планирует добавить еще два — в понедельник и пятницу. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737.

Как сообщалось, с 29 апреля регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул начнет выполнять турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines на самолетах A319.

По данным пресс-службы аэропорта, с приходом на маршрут трех авиакомпаний общее число рейсов в Стамбул из "Кольцово" достигнет девяти в неделю.