Таким образом, пропускная способность аэропорта возрастет в 1,6 раза по сравнению с текущим уровнем.

"Принимая во внимание, что пассажиропоток аэропорта растет и по итогам этого года уже превысит 9 млн человек, мы инициировали новую задачу по расширению существующих мощностей действующего аэропорта. Думаем, что будем строить отдельный терминал под международные рейсы. Тем самым, мы расширим зону для внутренних рейсов, увеличим в целом мощности аэропорта. Суммарная пропускная способность аэропорта, по нашим предварительным оценкам, вырастет до 15 млн пассажиров в год", — сообщил представитель "Аэродинамики".

В настоящее время начинается подготовка мастер-плана проекта, следом подготовка к проектированию. Он не уточнил площадь терминала и инвестиции, отметив, что это станет известно позднее, когда завершится подготовка мастер-плана.

"Я думаю, что мастер-план мы завершим к середине следующего года и надеюсь, что в 2024 году получим уже новый терминал, и соответственно модернизируем существующий", — добавил Сайфуллин.

Как сообщалось, сочинский аэропорт был модернизирован в 2007-2013 годах к Олимпиаде-2014. Площадь аэровокзального комплекса выросла до 65 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект составили около 14 млрд рублей.

Аэропорт в 2021 году рассчитывает на рекордный пассажиропоток — 9,5 млн человек (что соответствует его текущей пропускной способности) на фоне роста популярности внутреннего туризма и программ кешбэка. По итогам 2020 года он обслужил 6,52 млн человек.

"Аэродинамика" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2020 году вместе эти четыре аэропорта обслужили более 11,4 млн человек (снижение на 13% к 2019 году).