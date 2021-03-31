"Сейчас самое актуальное — развивать весенний туристический сезон на Байкале. Такие попытки давно были, и среди них есть успешные. Например, круизы по озеру за уходящим льдом. Есть новые интересные предложения, такие как наблюдение за цветением Тажеранской степи на побережье Байкала", — сказала Сливина.

В свою очередь член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов назвал три потенциальных "весенних якоря для туристов" — ледоход на Байкале, цветущий багульник, тажеранские подснежники.

На этой основе, по его словам, можно разрабатывать турпродукты, которые будут пользоваться успехом и у россиян, и в перспективе, когда откроют границы после пандемии — у иностранных туристов.

"Для нас в этом году весенний сезон будет неким опытным, так как благодаря программе кэшбэков Ростуризма люди к нам поедут. Что с ними делать, какие "фишки" появятся у туроператоров — вопрос пока открытый. Для нас это новый опыт", — отметил Копылов.

Он подчеркнул, что обычно апрель-май на Байкале — мертвый сезон, когда туристов нет.

Говоря о летнем сезоне, участники пресс-конференции сошлись во мнении, что пока прогнозировать его невозможно. Поток туристов на Байкал будет зависеть от того, снимут ли ограничения ведущие курортные страны.

"Мы стоим на развилке. С одной стороны, мы имеем вал бронирований на летний сезон на Байкале, с другой — такой же вал бронирований на курорты Турции, Кипра, других южных стран. И мы понимаем, что люди выжидают, откроют ли выезд, и на каких условиях — свободно, или с карантинами и тестами. И в соответствии с тем, как выезд будет открыт, люди решают, где они проведут свои отпуска — на курорте за границей, или на Байкале", — пояснил Копылов.

При этом он подчеркнул, что совсем без туристов Байкал не останется, ведь если откроют границы, появятся иностранные путешественники.

"Туристы всегда будут, но вот станет ли летний сезон настолько же успешным, каким оказался зимний в этом году — вопрос пока открытый", — добавил он.