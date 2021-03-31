"Смотровая площадка будет построена на существующем туристическом маршруте "Королевский бор". Сооружение с видом на Куршский залив будет включать пандус, предназначенный для передвижения людей на инвалидных колясках. Длина площадки — 30 м, ширина — 4 м, высота — 9 м", — говорится в пресс-релизе.

Пешие туристы и люди на инвалидных колясках смогут попасть на обзорную площадку непосредственно по деревянному настилу тропы, созданному в рамках предыдущих проектов. Пандус будет закрыт от птиц обзорными площадками, а площадки будут закрыты полупрозрачной обрешеткой. Таким образом, присутствие человека не помешает птицам и будет максимально скрыто.

Этап подготовки и согласования проектной документации по строительству обзорной площадки для наблюдения за птицами завершен. В ближайшее время начнется строительство. Объект будет открыт уже в 2021 году в рамках проекта "Люди и птицы: наблюдаем, изучаем, сохраняем".

Директор нацпарка Анатолий Калина отметил, что "в сотрудничестве с партнерами нам удается развивать туристический потенциал косы. В настоящий момент инициирован целый ряд проектов, результатами которых наши гости смогут воспользоваться уже в ближайшие 2-3 года. Новая конструкция органично впишется в туристическую инфраструктуры маршрута "Королевский бора".

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Ежегодно Куршскую косу посещают десятки тысяч туристов. Она является одним из самых посещаемых мест в Калининградской области.