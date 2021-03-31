"Электронная путевка" — информационная система, в которую туроператоры должны будут вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году и до сих пор не завершено.

"Мы прекрасно сотрудничаем с комитетом по туризму Госдумы, с экспертным сообществом. Я хочу высоко оценить то, что делает комитет, но есть такое настоятельное пожелание – не сходить с этого пути и не допустить принятия в 2021 году тех законопроектов, которые однозначно станут тяжелым бременем для всей туриндустрии, а их эффективность вызывает вопросы. Я имею в виду электронную путевку. Хотелось бы, чтобы этот законопроект не был бы принят в том виде, на котором пытаются настоять его авторы", — сказала она на онлайн пресс-конференции.

Ломидзе подчеркнула, что сейчас система "Электронная путевка" не существует ни в каком виде.

"Было тестирование, но все ограничилось достаточно подробной презентацией и картинкой. Сама система продемонстрирована не была, потому что отключился интернет", — рассказала она.

По словам эксперта, техзадание по разработке системы было написано в 2014 году и сейчас совсем не актуально, потому что технические наработки, отношение потребителя с онлайн-платформами за последние годы претерпело множество изменений.

"Фундаментальный вопрос – цель создания путевки. Если мы говорим про безопасность потребителя, то та система, которая описана в техническом задании, не способствует защите прав потребителя. Учет всех путевок, проданных на территории РФ со всеми данными, не будет способствовать неприкосновенности личной информации. Система "Электронная путевка" может быть нужна для контроля туркомпаний, для статистического учета, но ни в одной стране такой нет, и как-то они справляются", — пояснила Ломидзе.

Вопрос о запуске электронной путевки обсуждается много лет. В качестве ее оператора правительство назначило компанию "Национальные туристические технологии" (НТТ). Законопроект о введении путевки прошел первое чтение в мае 2020 года. Однако в предложенном варианте его не поддержали Ростуризм и турбизнес. Второе чтение законопроекта постоянно откладывается.