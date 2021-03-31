"В этом году мы планируем расширить маршрутную сеть до 100 направлений, это почти на 20% больше в сравнении с прошлым годом. В первые месяцы этого года мы уже отмечаем пиковые значения по занятости кресел — больше 87%. При стечении всех благоприятных обстоятельств ожидаем, что пассажиропоток по итогам года вырастет на 50%", — сказал Звонарев.

В 2020 году "Азимут" сократил пассажиропоток на 2% — до 1,22 млн человек.

Звонарев подчеркнул, что сейчас у авиакомпании уникальная маршрутная сеть, которая была создана за счет программы субсидирования регионов, в том числе Краснодарского края. "И эта сеть показывает очень большой спрос, люди хотят лететь напрямую, в том числе на курорты Краснодарского края", — сказал он.

Отвечая на вопрос об итогах финансовых показателей за 2020 год, он подчеркнул, что авиакомпания практически нивелировала негативный эффект пандемии. "Нам удалось достичь сдержанно-оптимистичных результатов. Конечно, год был хуже, чем мы планировали и по выручке, и по прибыльности компании. Но уникальность сети, плюс поддержка региональной власти, федеральных властей, позволили частично компенсировать тот негативный эффект из-за пандемии. Поэтому мы рассчитываем, что с операционной точки зрения компания будет в близких к безубыточности значениях", — подчеркнул собеседник агентства.

В ходе пресс-конференции в Краснодаре Звонарев сообщил, что в минувший зимний сезон авиакомпания выполняла полеты по 26 направлениям, было перевезено 215 тыс. пассажиров. Из Сочи компания выполняла полеты по восьми направлениям, было перевезено 68 тыс. пассажиров.

"В текущем году авиакомпания запланировала выполнение 28 направлений из Краснодара. Мы стремимся летать больше, но понимаем, что открытие границ и дополнительные маршруты будут появляться медленно, и полное восстановление воздушных перевозок это вопрос не этого, а 2022 года", — отметил он.

Из Сочи компания планирует также выполнять полеты по 8 направлениям. В том числе, в маршрутной сети появились два новых направления Сочи — Минеральные Воды и Сочи-Махачкала.

"Также в планах авиакомпании два международных направления из Краснодара в Мюнхен и Ларнаку. Здесь мы ждем решения по возобновлению международного авиасообщения из аэропортов Краснодарского края, и как только это станет возможным, начнем летать", — добавил Звонарев.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара.