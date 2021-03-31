"В высоком курортном сезоне 2020-2021 года Сочи выбрали местом отдыха 1 миллион 277 тысяч человек, что на 11% выше, чем в прошлом году. Более 550 тысяч туристов посетили Красную Поляну. Три горнолыжных курорта продали более миллиона ски-пассов, это больше прошлогоднего показателя на 20%", — говорится в сообщении.

С мая по сентябрь Сочи планирует принять более 4 миллионов гостей.

"В мае стартует высокий летний сезон. Анализ продаж туров и динамика бронирований показывает, что массовый турпоток в Сочи в этом году начнется уже в апреле. С учетом данных отельеров, можно прогнозировать загрузку не ниже 70-72%, а в ряде самых популярных санаториев и отелей – до 90%", — сообщает администрация города-курорта.