Цель меморандума — развитие маршрутной сети между Петербургом и городами, где находятся аэропорты группы "Новапорт". Речь идёт как об увеличении частот полетов, так и об открытии новых рейсов.

Кроме того, меморандумом предусмотрено формирование 5-летней маркетинговой программы с привлечением туристического бизнеса и органов власти регионов.

Меморандум рассчитан на 10 лет. Эффектом от сотрудничества должен стать рост пассажиропотока между Петербургом и городами присутствия "Новапорта" до 5 млн пассажиров в год.

"Подписанный сегодня меморандум позволит повысить транспортную доступность Петербурга для жителей регионов", — сказал в ходе церемонии гендиректор ООО "ВВСС" Леонид Сергеев.

"Меморандум учитывает ключевую роль воздушного транспорта в развитии пассажирских перевозок, социальную и экономическую значимость повышения взаимной транспортной доступности между регионами РФ", — добавил генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков.

Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" по итогам 2020 года составил 10,9 млн человек.

Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).

"Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко. Холдинг объединяет аэропорты в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Белгороде, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.