"Несмотря на все трудности и ограничения, которые имеются в связи с коронавирусной инфекцией, зимний туристический сезон прошел успешно. Активность была большая в поездках на Байкал. Всех, в первую очередь, интересует байкальский лед", — сказала Сливина на пресс-конференции в "Интерфаксе" в Иркутске.

Традиционно зимний туристический сезон на Байкале приходится на февраль-март — в январе лед только устанавливается, а в апреле уже начинает таять.

Сливина уточнила, что в прошлом году, еще до начала пандемии, зимний Байкал в Иркутской области посетило порядка 220 тыс. туристов.

"Этой зимой спрос был большой, по моему мнению, он даже превзошел наши возможности по размещению и оказанию дополнительных услуг. Пик сезона пришелся на период с 23 февраля по 8 марта. В это время свободных мест не было ни на одной туристической базе — ни в поселке Листвянка, ни в Большом Голоустном, ни на Малом море, ни на острове Ольхон", — отметила Сливина.

Она также отметила, что несмотря на все ограничения в регионе удалось провести фестиваль "Зимниада", с которого 17 лет назад началась популяризация зимнего отдыха на Байкале.

В свою очередь член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов сообщил, что, исходя из предварительных итогов зимнего сезона, его турпоток практически сравнялся с летним.

"Зима у нас сравнялась с летом, теперь нужно заполнить паузы между сезонами", — сказал он.

По его словам, благодаря программе кэшбека Ростуризма, в этом году в Иркутской области "практически не останавливался туристический поток", даже в те месяцы, которые традиционно на Байкале были "низким сезоном". Туристы отдыхали и в ноябре, и в декабре, и в январе. И сейчас уже достаточно брони на апрель.

"Потихоньку мы превращаемся в круглогодичное направление. Надо лишь подтянуть инфраструктуру — она не была рассчитана на такой зимний поток. И это касается не только мест размещения, но и дополнительных услуг. Хивусы (суда на воздушной подушке, на которых безопасно передвигаться по льду Байкала — ИФ) работали буквально на износ, и к концу марта начались поломки. Начались сбои в обслуживании. В свою очередь дефицит вызвал рост цен", — сказал Копылов.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что "высокий зимний сезон" показал необходимость развития дополнительных услуг, стандартного набора развлечений туристам уже недостаточно. При этом нужно учитывать их экологичность и этичность.

"Одной из самых востребованных услуг этой зимой была организация пикника в ледяном гроте. Но здесь под вопросом экологичность мероприятия — не все убирают за собой", — отметил Копылов.

"Вызывает вопрос этичность так называемого "поцелуя Байкала" (алкоголь наливают в лунку, выдолбленную прямо во льду озера — ИФ). В агентство поступали жалобы жителей на этот придуманный гидами ритуал. Высказывались разные претензии — от пропаганды алкоголизма, до оскорбления священного места", — сказала Сливина.