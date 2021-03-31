"Выставка апрельская, она продлится до конца лета, будет посвящена феномену коллекционирования искусства в советские годы, когда в 1950-е, 1960-е, 1970-е годы подчас в малогабаритных квартирах на окраине Москвы собирались коллекции безусловно музейного уровня, вещи первого ряда", — сказала Петрова на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, на выставке планируют представить работы Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова, Константина Коровина, Нико Пиросмани, Константина Сомова и Михаила Ларионова.

Проект расскажет о формировании и судьбе 14 московских и ленинградских частных собраний. Ряд из представленных картин в настоящее время продолжает оставаться в частных коллекциях.

Открытие выставки намечено на конец апреля.

Петрова добавила, что осенью в музее планируют реализовать еще один проект, он будет посвящен американской выставке русских художников, которая прошла в 1920-е годы.

"В 1924 году русские художники, измученные временем, некомфортными для них личными обстоятельствами, собрали огромную — больше 1 тыс. номеров — выставку лучших вещей художников — от передвижников до новейших течений — и повезли эту выставку в Америку, чтобы не только показать, но и продать", — рассказала гендиректор музея.

По ее словам, сотрудникам учреждения удалось найти и атрибутировать несколько сотен картин из этой выставки: некоторые из них остались за рубежом, другие оказались в коллекциях российских музеев.

На выставке, которая продлится с середины сентября 2021 года до январских праздников 2022 года, планируют продемонстрировать этот "срез русского искусства, который был показан американскому зрителю", добавила Петрова.