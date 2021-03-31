"По акциям раннего бронирования количество продаж туров на внутрироссийских направлениях увеличилось на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это очень хороший результат, и мы видим действительно повышенный спрос на путешествия по России. Между тем, мы наблюдаем замедленную динамику ранних продаж по зарубежным направлениям", — рассказала она на онлайн пресс-конференции.

По словам Ломидзе, в этом году у России есть шанс довести турпоток внутри страны до показателей 2019 года.

Также эксперт отметила, что в 2021 году наблюдается большой разброс по ценам на туры и даже по направлениям. Ломидзе напомнила, что на протяжении последних двух лет самым дешевым направлением был Крым, стоимость путевки на неделю в отель 2* без перелета варьировалась от 15 до 19 тыс. рублей на человека.

В этом году самые низкие цены на ближайшие даты замечены в Петербурге, Анапе, Крыму и Турции. "Минимальная цена варьируется от 15 до 31 тыс. рублей. Такой пятерки наиболее дешевых направлений у нас не было никогда", — подчеркнула она.